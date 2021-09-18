Порядка 500 тыс наблюдателей подали заявки на работу на выборах в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что для работы на выборах в Госдуму заявки подали порядка 500 тысяч наблюдателей. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей. В среднем получается, что это больше пяти человек на участок", – заявила специалист.

По словам Памфиловой, к числу наблюдателей относятся представители партий, кандидатов-одномандатников и общественных палат. Глава ЦИК подчеркнула, что в нынешнем году их права шире, чем ранее у традиционных наблюдателей.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.