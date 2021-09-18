В ОП РФ заявили, что голосование подготовлено на высоком уровне

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России голосование на выборах в Госдуму было организовано на высоком уровне. Граждане активно посещают избирательные участки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева.

"Само голосование подготовлено на высоком уровне, те вопросы, которые возникают на избирательных участках, незамедлительно решаются. У нас около 100 тысяч избирательных участков, на всех, конечно, не могло все происходить идеально", – сказал Григорьев.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

