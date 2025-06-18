Российское посольство в Израиле повторно призвало граждан РФ покинуть страну

Российское посольство в Израиле вновь рекомендовало гражданам РФ покинуть страну. Открыта дополнительная горячая линия – на первую уже поступило около 850 звонков, еще 500 обращений поступили по электронной почте. Туристы интересуются возможной эвакуацией. Воздушное пространство над Израилем и Ираном по-прежнему закрыто.

В Объединенных Арабских Эмиратах остаются около 2 тысяч россиян, в том числе транзитные пассажиры. Некоторые рейсы отменены, авиакомпании налаживают вывоз. Из Израиля также организован альтернативный маршрут: через погранпереход на юге страны россияне могут попасть в Египет и оттуда вылететь домой.

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