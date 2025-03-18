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18 марта, 13:15

Политика

Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди

Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении обнародовать секретные материалы, связанные с убийством Джона Кеннеди. Выступая в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне, Трамп сообщил, что распорядился опубликовать около 80 тысяч страниц документов.

Убийство 35-го президента США до сих пор остается одной из самых загадочных страниц американской истории. Официальная версия гласит, что Кеннеди был убит стрелком-одиночкой Ли Харви Освальдом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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