Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении обнародовать секретные материалы, связанные с убийством Джона Кеннеди. Выступая в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне, Трамп сообщил, что распорядился опубликовать около 80 тысяч страниц документов.

Убийство 35-го президента США до сих пор остается одной из самых загадочных страниц американской истории. Официальная версия гласит, что Кеннеди был убит стрелком-одиночкой Ли Харви Освальдом.

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