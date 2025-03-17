Посол Хиллман: канадцы не заинтересованы в разговорах о вхождении в состав США

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Свыше 90% жителей Канады не заинтересованы в разговорах о гипотетическом вхождении страны в состав США. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила канадский посол в Соединенных Штатах Кирстен Хиллман.

"Думаю, мы всерьез воспринимаем наш суверенитет, всерьез воспринимаем волю канадцев", – уточнила она.

Хиллман считает, что новый премьер-министр страны Марк Карни попытается встретиться с американским президентом Дональдом Трампом как можно скорее, а также будет искать хороших и устойчивых отношений со Штатами.

В декабре 2024 года Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. Бывший канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что его страна никогда не будет 51-м штатом США.

Его позицию поддержал и Карни. Он уточнил, что Канада не станет частью США, несмотря на угрозы Трампа.