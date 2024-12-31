Минэкономразвития: РФ расширит список стран, продукция которых облагается пошлинами

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Таможенные пошлины в отношении парфюмерно-косметических товаров из недружественных государств расширят на новые страны с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития России.

Также кабмин планирует повысить пошлины на определенные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, а также кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

При этом в среднем ставки пошлин увеличатся на 10% по сравнению с действующими 5-20%.

Ранее российский кабмин продлил действие повышенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран до 31 декабря 2025 года. Сбор в размере 20–50% на ввоз отдельных товаров был установлен в конце 2022 года. Перечень включил оружие, парфюмерную продукцию, бытовую химию, вино и пиво, фанеру, обои. В июле к ним еще добавились кондитерские изделия и аккумуляторы.

В свою очередь, в Минэкономразвития РФ заявили, что продление меры связано с продолжением действия санкций в отношении России. Причем пошлины повышены именно в тех сегментах рынка, в которых отечественные производители находились в неравном конкурентном положении, но смогли быстро нарастить объемы производства и эффективно заместить импортные товары.

