Посол РФ в США заявил об "охоте" Вашингтона на россиян за рубежом

Вашингтон ведет "охоту" на россиян за рубежом – об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. С 2008 года зафиксировано уже 58 случаев арестов наших соотечественников.

При этом мировая общественность и международные организации по правам человека об этом молчат. Антонов добавил, что РФ будет добиваться возвращения на родину всех россиян, которые отбывают наказание в США. В частности сейчас РФ делает все возможное, чтобы российский предприниматель Виктор Бут как можно скорее попал домой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.