О важности голосования рассказал пилот-инструктор Иван Нерусин

17:15
Пилот-инструктор АО "Русские вертолетные системы" Иван Нерусин рассказал о важности голосования. Он отметил, что дистанционный способ голосования – очень интересное направление, особенно для тех, кто занимается такой сферой деятельности, как авиация.
"Иногда приходится ездить по командировкам и, соответственно, такой способ голосования очень удобен. В наше время мы часто пользуемся электронными сервисами: госуслуги, оплата коммунальных платежей и тому подобное. Особенно это актуально в связи с пандемией, и такая сфера деятельности, как авиация, когда приходится ездить по командировкам. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно", – поделился пилот.
Для участия в онлайн-голосовании в сентябре уже направили заявки более 750 тысяч москвичей. Об этом сообщил зампред Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.
Многим действительно удобнее не ходить на участок, а сделать свой выбор удаленно с помощью гаджета, который всегда под рукой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: