О важности голосования рассказал пилот-инструктор Иван Нерусин

Пилот-инструктор АО "Русские вертолетные системы" Иван Нерусин рассказал о важности голосования. Он отметил, что дистанционный способ голосования – очень интересное направление, особенно для тех, кто занимается такой сферой деятельности, как авиация.

"Иногда приходится ездить по командировкам и, соответственно, такой способ голосования очень удобен. В наше время мы часто пользуемся электронными сервисами: госуслуги, оплата коммунальных платежей и тому подобное. Особенно это актуально в связи с пандемией, и такая сфера деятельности, как авиация, когда приходится ездить по командировкам. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно", – поделился пилот.

Для участия в онлайн-голосовании в сентябре уже направили заявки более 750 тысяч москвичей. Об этом сообщил зампред Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Многим действительно удобнее не ходить на участок, а сделать свой выбор удаленно с помощью гаджета, который всегда под рукой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.