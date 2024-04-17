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17 апреля, 07:30

Политика

Новости мира: законопроект об иноагентах спровоцировал протесты в Грузии

Новости мира: законопроект об иноагентах спровоцировал протесты в Грузии

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У здания парламента в Тбилиси не утихают массовые протесты из-за обсуждения законопроекта об иноагентах. Сотни людей попытались окружить сотрудников МВД. В ответ полиция распылила слезоточивый газ и стала задерживать митингующих. По словам местных жителей, пострадали как минимум 10 человек, в том числе полицейские.

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Часовое видео появилось на сайте телеведущего. Одной из тем разговора стало слишком большое внимание со стороны ФБР к предпринимателю и его сотрудникам. Дуров отметил, что спецслужбы США даже пытались переманить его инженера, а крупнейшие американские корпорации оказывали давление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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