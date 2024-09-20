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Число погибших при ударе Израиля по Бейруту выросло до 14. При этом количество пострадавших не изменилось – 66 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ливанского министерства здравоохранения.

Как минимум 11 человек пребывают в крайне тяжелом состоянии, их перевели в реанимацию, уточнили в ведомстве.

Продолжаются работы по разборке завалов на месте обрушившихся в результате атаки домов.

Вместе с командиром движения "Хезболла" Ибрагимом Акилем, о смерти которого сообщалось ранее, погибла группа командиров, участвовавших в совещании в одном из зданий, по которому был нанесен удар.

Еврейское государство очередной раз атаковало окраину Бейрута 20 сентября. Израильская сторона считает, что погибшие командиры ливанского движения планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

Ранее лидер "Хезболлы" Хасана Насруллы обвинил Израиль в совершении спланированного массового убийства граждан в разных районах Ливана. Речь идет о детонации устройств связи, которая произошла 17 и 18 сентября. В результате погибли 32 человека, еще более 4 тысяч граждан пострадали.

