РИА Новости: взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

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Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Мощный взрыв прозвучал в городе Херсон", – указано в сообщении.

При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и ВПК Украины.

До этого "Центрэнерго Украины" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом.