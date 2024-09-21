Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН, назвав их гипотетическими. Об этом сообщает портал Onet.

"На конференции шла гипотетическая дискуссия среди экспертов в неофициальном режиме", – пояснил он.

Сикорский подчеркнул, что тогда лишь обсуждалось, как реализовать предложения президента Украины Владимира Зеленского о том, как вернуть Крым.

Ранее Сикорский заявил о необходимости передать Крым под мандат ООН. По его мнению, организация должна будет провести там "честный референдум" после того, как удостоверится в том, "кто является законными жителями Крыма". Однако Сикорский подчеркнул, что этот вопрос можно отложить на 20 лет.

В свою очередь, глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал идею польского министра "невежеством" и "глупым заявлением". Он также подчеркнул, что на полуострове уже состоялся референдум, в результате которого Крым воссоединился с Россией.