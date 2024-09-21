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Власти США рассматривают возможность предоставить Украине в новом пакете военной помощи боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) для применения с истребителей F-16. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

Отмечается, что речь идет о ракетах для истребителей, которые могут поражать цели на расстоянии свыше 110 километров. По данным источников газеты, они могут войти в новый пакет военной помощи от США, о котором, как ожидается, будет объявлено 23 сентября.

В материале указано, что новый пакет помощи, предварительно, составит 375 миллионов долларов, в него, помимо ракет, войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и другие вооружения.

Конфликт на Украине привел к ослаблению США из-за опустошения арсеналов страны, уверен бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Эксперт добавлял, что конфликт не только опустошил казну Штатов, но и подорвал интересы государства в других регионах.

