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Участники Генассамблеи ООН должны сказать решительное "нет" планам украинского лидера Владимира Зеленского, которые ведут лишь к эскалации конфликта. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала"Россия 24".

"Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сказать решительное "нет" и действиям Израиля на Ближнем Востоке и плана Зеленского, которые могут вести, опять же, только к нарастанию противостояния", – заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что призывает к этому и кандидатов на пост президента США – Дональда Трампа и Камалу Харрис, а также всех "благоразумных политиков". Он отметил, что им не обязательно выступать за Россию, но обязаны выступать за мир ради тех, кто их поддерживает, выдвигает и избирает.

Ранее Зеленский сообщал, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с РФ зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден, а также кандидаты на этот пост Харрис и Трамп.

Впоследствии украинский лидер заявил, что Украина уже живет по "плану Б", так как президент США Джо Байден пока не ответил поддержкой на "план победы" Киева. Такое высказывание политик сделал в ответ на вопрос, что будет, если Штаты откажут Украине в поддержке плана.

