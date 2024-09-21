Breaking Defense: крушение F-16 могло произойти из-за обломков сбитой ракеты

Фото: 123RF/jvdwolf

Крушение переданного Украине истребителя F-16 28 августа могло быть связано с повреждением от обломков сбитой российской ракеты. Об этом со ссылкой на источники в оборонной отрасли Украины сообщает издание Breaking Defence.

"Один из сценариев заключается в том, что F-16 непреднамеренно пролетел сквозь облако обломков, образовавшееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из приближающихся российских ракет", – указано в материале.

Издание пишет, что данные фрагменты ракеты могли привести к тому, что двигатель или другая критическая часть истребителя была повреждена, из-за чего самолет развалился, а пилот погиб, не успев катапультироваться.

По данным источника издания, украинские силы ранее уже теряли таким образом четыре истребителя, однако эти случаи не привлекли к себе подобного внимания, так как самолеты не были переданы странами Запада.

О потере Киевом первого истребителя F-16 сообщили американские СМИ 29 августа. Первоначально сообщалось, что причиной крушения якобы стала ошибка пилота. В ВСУ подтвердили, что во время инцидента погиб летчик Алексей Месь, который ранее обучался на F-16.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Украина не направляла США запросы по поводу оказания ей помощи в связи с уничтожением истребителя.

