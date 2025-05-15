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15 мая, 10:15

Политика

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

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В Турции 15 мая пройдут прямые российско-украинским переговоры. Как сообщают информагентства, российская делегация уже прибыла в Стамбул.

Переговорную группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправились замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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