Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

В Турции 15 мая пройдут прямые российско-украинским переговоры. Как сообщают информагентства, российская делегация уже прибыла в Стамбул.

Переговорную группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправились замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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