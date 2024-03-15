Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 16 марта

Москвичи, которые проголосуют в электронном формате на выборах президента РФ, станут участниками программы "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта.

Участники могут получить до ста тысяч призовых баллов и другие подарки. Каждый балл равен одному рублю, а потратить их можно у партнеров акции.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.