Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 16:30

Политика

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 16 марта

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 16 марта

Экипаж МКС проголосовал в первый день выборов президента России

Около 2,3 млн бюллетеней выдали на выборах президента РФ в Москве

Евгений Герасимов проголосовал электронно на выборах президента России

Явка на выборах президента России составила 17,92% 15 марта

Россиянам рассказали о процедуре дистанционного электронного голосования на выборах

Москвичи активнее остальных россиян голосуют онлайн на выборах президента

Явка на выборах президента по стране достигла 10,40%

В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Москвичи, которые проголосуют в электронном формате на выборах президента РФ, станут участниками программы "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта.

Участники могут получить до ста тысяч призовых баллов и другие подарки. Каждый балл равен одному рублю, а потратить их можно у партнеров акции.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика