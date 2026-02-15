Форма поиска по сайту

15 февраля, 09:45

Политика

Студенческие семьи в России получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях. Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

Документ предусматривает введение единых правил распределения мест во всех вузах страны. Информация о наличии свободных комнат должна стать публичной. Кроме того, образовательные организации получат право выселять "мертвые души" – студентов, которые формально закреплены за общежитием, но там не живут.

Егор Бедуля

