14 ноября, 11:30

Политика

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Синельниково и Даниловка в зоне СВО. Подразделения группировки "Север" действуют в Харьковской области, а группировки "Восток" – в Днепропетровской.

За минувшие сутки ракетно-артиллерийские удары нанесены по 12 населенным пунктам, включая Белицкое, Купянск и Петропавловку. По данным ведомства, с начала спецоперации уничтожено свыше 96 тысяч беспилотников, 26 тысяч танков и более 46,5 тысячи единиц военной автомобильной техники противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

