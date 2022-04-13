Российская авиация поразила 46 военных объектов на Украине

Оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России поразила 46 военных объектов Украины. Среди них – пункты управления, реактивные системы залпового огня и скопления боевой техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 46 военных объектов Украины. Среди них – два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское", – сообщил Конашенков.

Также Конашенков добавил, что российская артиллерия и ракетные войска поразили 693 цели. Среди них – скопления личного состава ВСУ и пять складов материально-технического обеспечения.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.