В Люблине депутатский мандат получил представитель ЛДПР в результате жеребьевки

В Люблине состоялась жеребьевка, в результате которой депутатский мандат получит Константин Пономарев от ЛДПР. Он вытащил конверт, где было написано "избранный кандидат". А его оппонент из Единой России Александр Ачкасов вытащил белый лист.

Ранее стало известно, что они набрали одинаковое количество голосов. До этого подвели итоги по всем округам Москвы. Замещены 1 416 мандатов. Более тысячи взяли представители Единой России, остальные поделили между собой другие партии. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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