Власти Запорожской области сообщили об остановке последнего реактора АЭС

Власти Запорожской области сообщили об остановке последнего реактора атомной станции. Сейчас он охлаждается с помощью дизельных генераторов.



Шестой энергоблок переводят в холодное состояние, сообщили в Росэнергоатоме. На эту меру пришлось пойти из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.