В Москве спрогнозировали дождь до конца дня

В Москве установилась пасмурная и сырая погода. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти до конца дня.

Дептранс советует водителям пересесть на городской транспорт в часы пик. Вечером обещают заторы в семь баллов. Автомобилистов призвали снизить скорость и резко не перестраиваться во время движения.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.