Второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов акции "Миллион призов" состоялся в Москве

Акция "Миллион призов" продолжается. 11 сентября состоялся уже второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов. Участие в нем могли принять избиратели, которые проголосовали дистанционно до 20:00 10 сентября.

Всего среди них разыграли 30 внедорожников, а победителей определил генератор случайных чисел.

К акции присоединились уже более 160 партнеров. И среди них – магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны, театры и музеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.