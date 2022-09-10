Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Подмосковье 11 и 12 сентября – МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность в период с 11 по 12 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"В период с 11 по 12 сентября местами по Московской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – сообщили в ведомстве.

Жителям Подмосковья порекомендовали воздержаться от посещения природных территорий, а также быть осторожными при обращении с огнем.

По данным Гидрометцентра РФ, предупреждение будет действовать до 10:00 понедельника, 12 сентября.

Кроме того, в период с 23:00 10 сентября до 08:00 11 сентября в Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Температура воздуха в ночное время может составить до минус 2 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в субботу, 10 сентября, в Москве было установлено 2 температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице в субботу составила 2,2 градуса тепла. Такой показатель зафиксировала главная столичная метеостанция на ВДНХ.

До этого самым холодным днем текущего месяца стало 9 сентября. Тогда температура воздуха составила 4,3 градуса тепла. Самым теплым днем месяца стало 3 сентября, когда воздух прогрелся до 15,2 градуса, добавил синоптик.

