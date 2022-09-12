В Москве спрогнозировали теплую, но сырую погоду 12 сентября

В Москве прогнозируют теплую, но сырую погоду. Причина в северо-западном циклоне, который вернулся в столицу на этой неделе. Температура поднимется до 15 градусов, небо будет затянуто тучами.

Синоптики говорят, что бабьего лета ждать пока не стоит, но и аномальные холода, с которых начался сентябрь, не вернутся в ближайшее время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.