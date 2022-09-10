В Москве планируют завершить строительство 160 детских садов и школ в ближайшие 3 года

В ближайшие три года в Москве планируют завершить строительство 160 детских садов и школ. Новые учебные заведения оснащают инновационным оборудованием.

Например, у школьников есть возможность заниматься программированием и 3D-моделированием. Ребята могут готовиться к будущей профессии уже сейчас – поступить в спортивные, космические и авиастроительные и другие специальные классы.

Как работают новые стандарты столичного образования? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.