Врач назвала опасную причину утомляемости школьников

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Повышенная утомляемость, снижение активности и внимательности у школьников во время уроков могут быть следствием заражения паразитами, заявила врач-эксперт лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Об этом сообщает Ura.ru.
По ее словам, наибольшую угрозу представляет энтеробиоз – заражение гельминтами.
"Осенью, после возвращения ребенка в детский сад или школу, родители должны быть настороженными, внимательно следить за здоровьем и поведением своего чада. Главный симптом энтеробиоза – зуд вокруг анального отверстия. Из-за этого ребенок часто просыпается ночью, не высыпается. Поэтому следствием энтеробиоза может стать невнимательность, утомляемость, снижение активности во время учебы", – пояснила Кашух.
Также, по ее словам, данное заболевание может сопровождаться отсутствием аппетита, болями в животе и аллергическими реакциями. Врач отметила, что наиболее высокий риск заражения детей гельминтами характерен для активного отдыха на улице в летний период. Длительное пребывание на даче, детских площадках и водоемах является подходящим условиями инфицирования, уточнила Кашух.
"Обычно самые маленькие пробуют окружающий мир "на зуб", дети постарше контактируют с уличными животными, забывают мыть руки, овощи и фрукты, грызут ногти. А это все прямой путь занести яйца паразитов внутрь организма", – добавила она.
Ранее врач поделился способами сохранить зрение школьника во время учебы. Доктор посоветовал ребятам соблюдать режим дня и много гулять на свежем воздухе. Офтальмолог порекомендовал не пренебрегать установленными рекомендациями по чтению книг.
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