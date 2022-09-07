Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17:26

Врач назвала опасную причину утомляемости школьников

общество

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Повышенная утомляемость, снижение активности и внимательности у школьников во время уроков могут быть следствием заражения паразитами, заявила врач-эксперт лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Об этом сообщает Ura.ru.

По ее словам, наибольшую угрозу представляет энтеробиоз – заражение гельминтами.

"Осенью, после возвращения ребенка в детский сад или школу, родители должны быть настороженными, внимательно следить за здоровьем и поведением своего чада. Главный симптом энтеробиоза – зуд вокруг анального отверстия. Из-за этого ребенок часто просыпается ночью, не высыпается. Поэтому следствием энтеробиоза может стать невнимательность, утомляемость, снижение активности во время учебы", – пояснила Кашух.

Также, по ее словам, данное заболевание может сопровождаться отсутствием аппетита, болями в животе и аллергическими реакциями. Врач отметила, что наиболее высокий риск заражения детей гельминтами характерен для активного отдыха на улице в летний период. Длительное пребывание на даче, детских площадках и водоемах является подходящим условиями инфицирования, уточнила Кашух.

"Обычно самые маленькие пробуют окружающий мир "на зуб", дети постарше контактируют с уличными животными, забывают мыть руки, овощи и фрукты, грызут ногти. А это все прямой путь занести яйца паразитов внутрь организма", – добавила она.

Ранее врач поделился способами сохранить зрение школьника во время учебы. Доктор посоветовал ребятам соблюдать режим дня и много гулять на свежем воздухе. Офтальмолог порекомендовал не пренебрегать установленными рекомендациями по чтению книг.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать