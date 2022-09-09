В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В более чем 550 социальных учреждениях Москвы уже включили отопление. Об этом комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что Сергей Собянин поручил приступить к подаче тепла на фоне резкого похолодания.

"К настоящему времени тепло подается в более чем 550 социальных учреждений – больницы, детские сады, школы. Проводимая работа находится на личном контроле мэра Москвы", – отметил он.

Бирюков сообщил, что к 1 сентября городская система теплоснабжения была полностью подготовлена к осенне-зимнему периоду.

Ранее депутат Мосгордумы, координатор "Школы грамотного потребителя" Александр Козлов заявил, что в столице в первую очередь тепло подается в детские и медицинские учреждения.

По словам парламентария, согласно практике прошлых лет, отопление поступает в жилые дома во второй декаде сентября.

Он напомнил, что в 2018 году тепло в дома поступило 25 сентября, в 2019 году отопительный сезон стартовал 23 сентября, а в 2020 году – 28 сентября.

