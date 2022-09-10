Парад судов в честь Дня города. Прямой эфир

На Москве-реке проходит парад судов по случаю празднования Дня города. Теплоходы пройдут через центр столицы мимо "Зарядья", Кремля, храма Христа Спасителя и Парка Горького.

Жители и гости столицы смогут увидеть 40 речных теплоходов разных моделей – от "Москвичей", которые были запущены в производство в 1948 году, до современных банкетных судов.

Теплоходы будут плыть в сопровождении катеров водного патруля, Ространснадзора и Управления на транспорте МВД РФ.

В период празднования Дня города в Москве пройдут более 420 культурных мероприятий для детей и взрослых. Библиотеки будут проводить литературные экскурсии, выставки книг и детских рисунков, творческие мастер-классы. Многие столичные музеи порадуют своих посетителей бесплатными билетами и тематическими мероприятиями. Гости парков смогут принять участие в спортивных соревнованиях и послушать музыку.