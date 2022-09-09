Московская канатная дорога подарит 875-му посетителю годовой пропуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Годовой сертификат на бесплатные поездки сможет получить 875-й посетитель Московской канатной дороги в День города. Об этом рассказала пресс-служба канатной дороги.

"10 сентября на станции Московской канатной дороги "Воробьевы горы" пройдут праздничные мероприятия для посетителей ко дню рождения столицы. Также Московская "канатка" подготовила особый подарок и вручит сертификат на бесплатные поездки на целый год 875-му посетителю", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что у станции "Лужники" в День города ограничат проезд для водителей автомобилей.

Ранее Сергей Собянин утвердил перечень мероприятий в честь празднования 875-го дня рождения Москвы. События пройдут 10 и 11 сентября. Центральными точками празднования станут 19 площадок и многие музеи, парки и культурные учреждения. В день рождения Москвы для жителей организуют около 200 мероприятий. А праздничный салют запустят 10 сентября в 21:00 на 23 площадках города.

Также в эту субботу в честь праздника пройдет парад судов на Москве-реке. На мероприятии жители и гости столицы смогут увидеть 40 речных теплоходов разных моделей. Их будут сопровождать катера водного патруля, Ространснадзора и Управления на транспорте МВД РФ. Суда стартуют в 10:00 от Новоспасского моста, к 11:00 они остановятся у моста Лужники.