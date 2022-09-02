Минпросвещения запретило пользоваться мобильными телефонами на уроках в школе

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках. Минпросвещения считает, что это поможет не отвлекаться от занятий. Но у родителей возникли вопросы.

Как будут хранить гаджеты, кто-то понесет ответственность в случае чего? И сможет ли ребенок связаться с родителями при экстренной ситуации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.