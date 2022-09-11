Два температурных рекорда установлено в Москве 10 сентября

10 сентября побил два температурных рекорда. Синоптики зафиксировали самую низкую и самую высокую температуру для этого дня. В ночные часы термометры показывали 2,3 градуса тепла, а днем воздух прогрелся выше 15 градусов.

11 сентября москвичей ждет еще один теплый солнечный день. Метеорологи обещают комфортную для прогулок погоду. Воздух может прогреться до 18 градусов. Дождей не ожидается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.