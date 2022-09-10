Инсталляцию "Машина времени" открыли в Москве в День города

Фото: Дептранс Москвы

Инсталляцию "Машина времени" открыл Музей транспорта Москвы в День города. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инсталляцию разместили в павильоне ВДНХ "Транспорт СССР". "Машина времени" – собирательный образ Москвы, построенный на принципах постоянного движения, изменения и масштабности.

"На 26-метровом экранном полотне непрерывно показывается устремленная за горизонт видеоработа – метафора учащенного биения пульса города. Колесо – прообраз транспортной единицы и точка отсчета городских перемещений", – говорится в сообщении.

Указанная инсталляция предваряет выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", которая откроется в конце осени 2022 года.

Ранее сообщалось, что фотовыставка "Годы ей к лицу!", посвященная работе городских служб, открылась на ВДНХ. На кадрах представлены зарисовки из трудовых будней специалистов, объекты жилищно-коммунального хозяйства, красочные виды архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, необычный взгляд на благоустроенные парки и улицы.

