В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы "Миллиона призов"

Выборы закончились, а акция "Миллион призов" продолжится до 12 сентября. Последний розыгрыш призов среди участников электронного голосования пройдет утром в понедельник.

В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы. Победителей определили в прямом эфире телеканала с помощью генератора случайных чисел.

Москвичи могут выиграть от 3 до 10 тысяч призовых баллов. При этом каждый балл равен одному рублю. А потратить их можно в магазинах, кафе, ресторанах, театрах и музеях, которые присоединились к акции. Всего у программы – более 160 партнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.