Открытие арт-объекта "Москва" состоялось в аэропорту Шереметьево

Пассажиров в аэропорту Шереметьево теперь встречает гигантский арт-объект, посвященный Москве. Открытие прошло в формате творческого перформанса.

Сначала уличные художники расписали полотно, затем показали саму инсталляцию. Сфотографироваться с ней можно в терминале В.

Арт-объект "Москва" – это объемная надпись размером три на шесть метров. Инсталляцию придумали авторы проекты Граффити-Азбука. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.