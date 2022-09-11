Власти Москвы рассказали о музейном буме в учреждениях культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фоне возрастающего интереса людей к культурной инфраструктуре в столичных учреждениях наблюдается музейным бум, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"У нас в музейных учреждениях на треть выросла посещаемость, это для нас очень радостное наблюдение, мы это видим. Поэтому этот музейный бум и интерес людей к нашей культурной инфраструктуре, он, конечно, очень радует", – сказал он РИА Новости.

Рост интереса к культурным учреждениям наблюдается не только в Москве. По словам главы департамента, данный факт подтверждают и его коллеги.

"Я ездил сейчас в командировку в Михайловское, Пушкинские горы, и мне то же самое подтверждает мой коллега Василевич, говорит: "Та же самая история". Причем, вы понимаете, это же Псковская область, это достаточно удаленное даже от Пскова место, и тем не менее", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с сентября 2021 года свыше 970 тысяч человек посетили столичные выставки в рамках "Московской музейной недели".

Мэр подчеркнул, что множество новых экспозиций открылось в отреставрированных музеях за последние годы. Так, выставки и творческие встречи проходят в Доме культуры "ГЭС-2" и на Северном речном вокзале.

Он также отметил насыщенность жизни Москвы различными событиями, для проведения которых обновляются и открываются новые культурные объекты. Здания школ и колледжей искусств Москвы делают более современными и удобными для обучения в рамках программы "Искусство – детям".

