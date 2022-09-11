Власти Москвы рассказали о музейном буме в учреждениях культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На фоне возрастающего интереса людей к культурной инфраструктуре в столичных учреждениях наблюдается музейным бум, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"У нас в музейных учреждениях на треть выросла посещаемость, это для нас очень радостное наблюдение, мы это видим. Поэтому этот музейный бум и интерес людей к нашей культурной инфраструктуре, он, конечно, очень радует", – сказал он РИА Новости.
Рост интереса к культурным учреждениям наблюдается не только в Москве. По словам главы департамента, данный факт подтверждают и его коллеги.
"Я ездил сейчас в командировку в Михайловское, Пушкинские горы, и мне то же самое подтверждает мой коллега Василевич, говорит: "Та же самая история". Причем, вы понимаете, это же Псковская область, это достаточно удаленное даже от Пскова место, и тем не менее", – добавил он.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с сентября 2021 года свыше 970 тысяч человек посетили столичные выставки в рамках "Московской музейной недели".
Мэр подчеркнул, что множество новых экспозиций открылось в отреставрированных музеях за последние годы. Так, выставки и творческие встречи проходят в Доме культуры "ГЭС-2" и на Северном речном вокзале.
Он также отметил насыщенность жизни Москвы различными событиями, для проведения которых обновляются и открываются новые культурные объекты. Здания школ и колледжей искусств Москвы делают более современными и удобными для обучения в рамках программы "Искусство – детям".
1 880 объектов культурного наследия отреставрировано в столице за 11 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: