Самолеты Израиля нанесли удар по кварталу в центральной части Бейрута

Самолеты Израиля нанесли удар по кварталу Аишат-Баккар в центральной части Бейрута. Об этом сообщила служба гражданской обороны. Это стало ответом на атаку Иранской армии на Тель-Авив и Хайфу.

По указанным городам выпустили рекордное количество сверхтяжелых ракет. Иранские военные задействовали беспилотники. Некоторые из них сбили израильские ПВО. В Вашингтоне опубликовали видео новых ударов по иранским кораблям. Сообщается об уничтожении нескольких судов.

