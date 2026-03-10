Действия США в Иране вызвали недовольство в европейских странах

Действия США в Иране вызывают резкое недовольство в некоторых европейских странах. С резким заявлением по поводу конфликта выступил премьер министр Испании Педро Санчес. Политик заявил что позицию Испании можно выразить словами "нет войне".

Мадрид также запретил США использовать свои военные базы на территории страны. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил разрывом торговых соглашений, а в Испании после этого назвали Соединенные Штаты страной агрессором.

Ряд стран Евросоюза также не спешит поддерживать военную операцию США и Израиля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил что действия Вашингтона и Тель Авива нарушают международное право. Евросоюз при этом призывает стороны к сдержанности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.