10 марта, 08:00

Действия США в Иране вызвали недовольство в европейских странах

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на 2 часа по пятницам

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Путин заявил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ надежным партнерам

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

Мировая цена на нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин подписал закон о поиске нужных людей через "Госуслуги"

Российские войска продолжают наступление в Запорожской и Харьковской областях

Профессор из Китая предсказал поражение США в войне против Ирана

Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

Действия США в Иране вызывают резкое недовольство в некоторых европейских странах. С резким заявлением по поводу конфликта выступил премьер министр Испании Педро Санчес. Политик заявил что позицию Испании можно выразить словами "нет войне".

Мадрид также запретил США использовать свои военные базы на территории страны. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил разрывом торговых соглашений, а в Испании после этого назвали Соединенные Штаты страной агрессором.

Ряд стран Евросоюза также не спешит поддерживать военную операцию США и Израиля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил что действия Вашингтона и Тель Авива нарушают международное право. Евросоюз при этом призывает стороны к сдержанности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоНаиль ГубаевПолина БрабецАртем Смахтин

