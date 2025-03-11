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11 марта, 07:30

Политика

СМИ: Владимир Зеленский приобрел частный инвестиционный банк во Франции

СМИ: Владимир Зеленский приобрел частный инвестиционный банк во Франции

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит пути отхода. Такой вывод делают некоторые западные СМИ, анализируя сделки, которые, по их мнению, проводят подставные лица украинского лидера. О подозрительных зарубежных покупках говорят даже в Верховной Раде.

По данным французских журналистов, Зеленский приобрел частный инвестиционный банк во Франции, заплатив за него через офшоры более 1 миллиарда евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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