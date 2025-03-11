11 марта, 07:30Политика
СМИ: Владимир Зеленский приобрел частный инвестиционный банк во Франции
Президент Украины Владимир Зеленский готовит пути отхода. Такой вывод делают некоторые западные СМИ, анализируя сделки, которые, по их мнению, проводят подставные лица украинского лидера. О подозрительных зарубежных покупках говорят даже в Верховной Раде.
По данным французских журналистов, Зеленский приобрел частный инвестиционный банк во Франции, заплатив за него через офшоры более 1 миллиарда евро.
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