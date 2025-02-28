Шойгу и Си Цзиньпин подчеркнули важность дипломатического решения кризиса на Украине

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий для решения украинского кризиса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

"С учетом председательства КНР в Шанхайской организации сотрудничества, отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в Центральноазиатском регионе", – добавили в Совбезе РФ.

Кроме того, Шойгу и председатель КНР указали на недопустимость распространения НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион. В ходе встречи Москва и Пекин также выступили за сохранение асеаноцентричной архитектуры безопасности в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что украинский лидер Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию. Об этом американский лидер написал по итогам встречи с украинским коллегой в Белом Доме. По его словам, Зеленский проявил неуважение к США.

