28 февраля, 22:31Политика
Шойгу и Си Цзиньпин подчеркнули важность дипломатического решения кризиса на Украине
Фото: ТАСС/Валерий Стурит
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий для решения украинского кризиса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.
"С учетом председательства КНР в Шанхайской организации сотрудничества, отдельное внимание уделили вопросам нивелирования угроз в Центральноазиатском регионе", – добавили в Совбезе РФ.
Кроме того, Шойгу и председатель КНР указали на недопустимость распространения НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион. В ходе встречи Москва и Пекин также выступили за сохранение асеаноцентричной архитектуры безопасности в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что украинский лидер Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию. Об этом американский лидер написал по итогам встречи с украинским коллегой в Белом Доме. По его словам, Зеленский проявил неуважение к США.