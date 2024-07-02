Елена Зеленская приобрела автомобиль Bugatti Tourbillon

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена купила один из самых дорогих автомобилей в мире – Bugatti Tourbillon. Как пишут французские СМИ, Зеленская оформила предзаказ на спорткар стоимостью почти пять миллионов долларов.

Компания Bugatti планирует выпустить всего 250 машин этой модели, и супруга украинского президента якобы стала первой покупательницей. Однако в соцсетях информацию восприняли скептически, так как статью о покупке гиперкара опубликовало малоизвестное издание, которое зарегистрировали недавно.

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