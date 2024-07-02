Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 07:45

Политика

Елена Зеленская приобрела автомобиль Bugatti Tourbillon

Елена Зеленская приобрела автомобиль Bugatti Tourbillon

ВС РФ выпустили ракеты по позициям ВСУ на востоке передовой

Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Супруга Джо Байдена объяснила его провал на дебатах плохим самочувствием

Новости мира: концерт группы Rammstein напугал жителей Дублина

Новости мира: стартовали внеочередные выборы во французский парламент

Российская армия освободила поселок Шумы в ДНР

Новости мира: антиправительственный митинг прошел в Израиле

ВС РФ подбили БМП Brаdley в зоне СВО

Новости мира: подсчет бюллетеней завершен в Иране

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена купила один из самых дорогих автомобилей в мире – Bugatti Tourbillon. Как пишут французские СМИ, Зеленская оформила предзаказ на спорткар стоимостью почти пять миллионов долларов.

Компания Bugatti планирует выпустить всего 250 машин этой модели, и супруга украинского президента якобы стала первой покупательницей. Однако в соцсетях информацию восприняли скептически, так как статью о покупке гиперкара опубликовало малоизвестное издание, которое зарегистрировали недавно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика