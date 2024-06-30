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Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области и выбили окна в двух квартирах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль", – написал он.
Гладков уточнил, что информация об атаке будет дополняться, а поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток.
В ночь на 29 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Белгородской, Брянской, Тверской областями и Республикой Крым.
Днем ранее девять украинских беспилотников сбили силами ПВО и РЭБ над Починковским районом Смоленской области.
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