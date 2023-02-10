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SpaceX ограничила применение сетей Starlink для беспилотников на Украине

SpaceX ограничила применение сетей Starlink для беспилотников на Украине

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Американская компания SpaceX ввела ограничения использования Украиной спутников Starlink в военных целях и для управления беспилотными летательными аппаратами.

Президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что у SpaceX есть возможность ограничить применение систем интернета для управления дронами. Она также отметила, что ранее Киев и SpaceX не делали соглашение об использовании сетей Starlink в военных целях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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