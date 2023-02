Умер оскароносный композитор Берт Бакарак

Фото: AP/Invision/John Salangsang

Знаменитый американский композитор Берт Бакарак скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, композитор умер у себя дома в Лос-Анджелесе. Смерть наступила по естественным причинам.

Бакарак родился в 1928 году в Канзас-Сити, но его детство прошло в Нью-Йорке. С восьми лет он играл на фортепиано, а затем освоил другие музыкальные инструменты. В 1950-х композитор познакомился с поэтом Хэлом Дэвидом, в период сотрудничества с которым появились его наиболее известные произведения.

В те же годы он начал гастролировать с певицей и актрисой Марлен Дитрих. А затем стал писать музыку для соул-певицы Дайон Уорвик. Также в разные годы Бакарак сотрудничал с Перри Комо, The Carpenters и White Stripes и другими известными музыкантами.

В числе наиболее известных его работ песни Walk on By, I Say a Little Prayer, Magic Moments, Raindrops Keep Fallin' on My Head и десятки других хитов. Всего за годы карьеры Бакарак написал больше сотни песен, за свои труды он удостоился восьми премий "Грэмми" и трех премий "Оскар".

