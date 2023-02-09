SpaceX ограничила применение сетей Starlink для беспилотников на Украине

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Американская компания SpaceX ввела ограничения использования Украиной спутников Starlink в военных целях и для управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает РИА Новости.

"(Интернет Starlink. – Прим. ред.) никогда не предназначался для превращения в оружие", – передает агентство слова президента компании Гвинны Шотвелл.

Она заявила, что у SpaceX есть возможность ограничить применение систем интернета для управления дронами, поэтому компания это и сделала. Шотвелл также отметила, что ранее Киев и SpaceX не делали соглашение об использовании сетей Starlink в военных целях.

Ранее руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались ВС Украины.

Известно, что Украина получила около 20 тысяч терминалов Starlink. Основатель и глава компании Илон Маск отметил, что передача обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов.

Маск также подтвердил, что SpaceX не может продолжать оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.



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