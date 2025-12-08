Новости мира: Таиланд нанес авиаудары по районам вдоль границы с Камбоджей

Таиланд нанес авиаудары по районам вдоль границы с Камбоджей. Ранее стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа. Минобороны Камбоджи заявило, что тайские военные атаковали их силы в двух местах, а этому предшествовало нескольких дней провокаций, но сами они не предпринимали ответных действий.

Турецкий курорт Аланья пострадал из-за сильных наводнений. Затопило подземные переходы. Оказавшихся в ловушке людей пришлось вытаскивать спасателям. Также сотрудники экстренных служб откачивают воду в пострадавших районах провинции.

Наводнения зафиксировали и в Саудовской Аравии. Также там прошел крупный град. Льдины оставили в песке ямы размером с ладонь. Потоки воды заполнили улицы городов.

