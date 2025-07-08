Российские войска освободили новые населенные пункты в ДНР и Сумской области

По данным министерства обороны, в ДНР освобожден еще один населенный пункт. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются в Сумской области. За минувшие сутки российские военные взяли под контроль село Бессаловка, которое находится на пути к городу Сумы, а также населенный пункт Дачное.

Минобороны сообщает, что с начала специальной военной операции уничтожено более 660 самолетов, 283 вертолета, свыше 68 тысяч беспилотников, более 24 тысяч танков и других бронированных машин, свыше 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня и более 37 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

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