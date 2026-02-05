Участвующих в буллинге школьников предложили переводить в спецучреждения

Школьников, систематически участвующих в буллинге, могут начать переводить в специальные учреждения. С таким предложением выступили в Общественной палате России. Это одна из мер по решению проблемы буллинга.

Параллельно предлагается улучшать социальную рекламу, повышать ответственность педагогов и формировать строгую позицию среди учеников. В ОП считают, что школьники должны понимать, что буллинг недопустим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.