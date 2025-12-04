В Госдуме предложили ввести потолок цен для риелторов

В комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству допустили возможность введения потолка цен на услуги риелторских агентств. Инициатива направлена на то, чтобы усмирить аппетиты риелторов и навести порядок в сфере, где стоимость услуг при высоких ценах на жилье многим кажется завышенной.

Многие граждане, сталкивавшиеся с куплей-продажей недвижимости, считают получаемые риелторами гонорары неадекватными, особенно в условиях московского рынка. Хотя сфера является рыночной, высказываются предложения не устанавливать жесткие тарифы по аналогии с нотариальными.

