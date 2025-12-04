Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 декабря, 08:30

Политика

В Госдуме предложили ввести потолок цен для риелторов

В Госдуме предложили ввести потолок цен для риелторов

В Госдуме предложили изменить систему финансирования капремонта

Россиянам могут начать компенсировать стоимость проезда в другой город для лечения

ГД рассмотрела проект об усилении контроля за строительством на участках Подмосковья

Новости мира: Трамп назвал переговоры США с Россией в Москве успешными

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

Территориальные вопросы обсуждались на переговорах Путина и Уиткоффа

Важные политические сигналы передал Путин через Уиткоффа Трампу

Российским автовладельцам могут разрешить покупать "красивые" госномера

В комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству допустили возможность введения потолка цен на услуги риелторских агентств. Инициатива направлена на то, чтобы усмирить аппетиты риелторов и навести порядок в сфере, где стоимость услуг при высоких ценах на жилье многим кажется завышенной.

Многие граждане, сталкивавшиеся с куплей-продажей недвижимости, считают получаемые риелторами гонорары неадекватными, особенно в условиях московского рынка. Хотя сфера является рыночной, высказываются предложения не устанавливать жесткие тарифы по аналогии с нотариальными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина Брабец Егор Бедуля Евгений Беляков

закрыть

